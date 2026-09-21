En Comodoro Rivadavia, un hombre colisionó contra tres vehículos estacionados y arrojó 2,02 g/l. En Esquel, en tanto, otro conductor involucrado en una colisión dio positivo con 1,81 g/l de alcohol en sangre. En total, se retuvieron 10 rodados y se labraron 174 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Entre los registros de alcoholemia más elevados se destacaron los detectados en la ciudad petrolera, con 2,63 g/l, y Dolavon, con 2,21 g/l. Asimismo, en Trelew se interceptó a un conductor con 2,18 g/l, mientras que en Rawson se detectó a otro con 1,74 g/l durante una intervención por una maniobra peligrosa sobre la Ruta Provincial N° 7.

Durante el fin de semana, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, reforzó los controles en rutas, accesos y ciudades de toda la provincia, con el objetivo de cuidar a quienes circulan y promover una conducción responsable. Los operativos de fiscalización y prevención vial permitieron controlar la circulación y detectar infracciones, fortaleciendo la seguridad de conductores, acompañantes y demás usuarios de la vía pública.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 8.270 vehículos, realizó 4.725 test de alcoholemia y retiró a 48 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

*Comodoro Rivadavia y Rada Tilly*

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 2.239 vehículos, se realizaron 1.220 test de alcoholemia, se detectó a 13 conductores en estado de ebriedad y se labraron 43 infracciones. El registro más alto fue el de un conductor que tenía 2,63 g/l,

Entre los casos registrados, un conductor que colisionó contra tres vehículos estacionados arrojó 2,02 g/l y quedó demorado.

En la localidad de Rada Tilly se verificaron 74 vehículos en circulación y se realizaron 35 test de alcoholemia registrando un acta de infracción.

*Rawson y Playa Unión*

En el despliegue en la capital provincial los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7, como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 636 vehículos, se realizaron 532 test de alcoholemia, y hubo 5 casos positivos. En uno de los hechos se detectó a un conductor on 1,74 g/l durante una intervención por una maniobra peligrosa sobre la Ruta Provincial N° 7. Además, se labraron 11 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

*Trelew, Gaiman y Dolavon*

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 1.138 vehículos, se efectuaron 838 test de alcoholemia en los que se detectaron a 13 conductores en estado de ebriedad, uno de ellos con con 2,18 g/l. Asimismo, se registraron 23 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gaiman, durante los controles preventivos, se verificaron 154 vehículos y se realizaron 88 test de alcoholemia, que permitieron detectar a 2 conductores con alcohol en sangre. Asimismo, se labraron 4 actas de infracción.

En Dolavon, se controlaron 38 vehículos en circulación y se realizaron 38 test de alcoholemia, mediante los cuales se detectó a 2 conductores con alcohol en sangre, uno de ellos con 2,21 g/l. Asimismo, se labraron 2 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

*Puerto Madryn*

En Puerto Madryn, se controlaron 188 vehículos en circulación y se realizaron 2 test de alcoholemia, detectándose a 2 conductores con alcohol en sangre. Además, se labraron 6 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 4 vehículos.

*Camarones*

En la localidad de Camarones, se controlaron 66 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia y se elaboraron 5 infracciones.

*Comarca Andina*

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo con un total de 934 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 376 test de alcoholemia, se detectó a un conductor alcoholizado, se labraron 33 infracciones y se retuvieron 3 automóviles.

*Esquel y Trevelin*

En Esquel, se controlaron 1.640 vehículos, se realizaron 1.434 test de alcoholemia, se comprobaron 8 casos positivos, se labraron 37 infracciones y se retuvieron 3 rodados.

Entre los casos registrados, un conductor involucrado en una colisión dio positivo con 1,81 g/l de alcohol en sangre.

En la localidad de Trevelin se controlaron 114 vehículos y se realizaron los correspondientes test de alcoholemia, que arrojaron resultado un caso positivo. Asimismo, se labraron 5 actas de infracción.

*José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka*

En José de San Martín, se controlaron 132 vehículos, se realizaron 5 test de alcoholemia y no se registraron ningún tipo de infracciones.

En Paso de Indios, se controlaron 43 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 162 vehículos en circulación, se realizaron 29 test de alcoholemia y se registró un acta de infracción.

En Río Pico, se controlaron 226 vehículos, se realizaron 13 test de alcoholemia y no se registraron casos positivos.

En Tecka, se controlaron 486 rodados, se registró un caso de alcoholemia positiva y se efectuaron 3 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito.