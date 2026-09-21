El operativo se realizó en un reconocido mercado concentrador. Se trata de carne de pollo y carne de cerdo, proveniente de Brasil y Chile, que no fue declarada.

Este lunes, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección de Abasto, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, durante un operativo realizado en un histórico mercado concentrador, ubicado en el barrio Stella Maris, intervino cerca de 50 toneladas de mercadería importada de la que no se declaró su ingreso a la ciudad.

El procedimiento se inició a partir de un control rutinario realizado el sábado, cuando inspectores municipales detectaron el ingreso de aproximadamente 24 toneladas de productos provenientes de Brasil, principalmente pollo, fiambres y carne de cerdo.

“Se notificó para que se presenten en la Dirección General de Abasto a rendir explicaciones sobre por qué no se estaba declarando esa mercadería”, explicó el director de Abasto, Guillermo Alvarado, quien detalló que este lunes se mantuvo una reunión con el contador del establecimiento, quien manifestó desconocer la obligación de declarar los productos que ingresan al mercado.

En ese marco, sostuvo que “lo pusimos en contexto: no es que tengamos que descubrirlo ni que tengamos que explicárselo directamente. Son leyes y Ordenanzas públicas, además ellos firman la conformidad de que tienen que declarar los productos que traen”.

Durante el nuevo procedimiento realizado este lunes, los inspectores procedieron a intervenir la mercadería detectada. En ese mismo operativo se identificó además un cargamento de 23.138 kilos de carne de cerdo proveniente de Chile, que también quedó intervenido.

Desde el Municipio remarcaron que los establecimientos tienen la obligación de detenerse en los puntos de control y declarar la mercadería que ingresan a la ciudad, de acuerdo con las normativas vigentes. En ese sentido, Alvarado señaló que la falta de declaración dificulta las tareas de fiscalización, al afirmar que “es un mecanismo de evasión que están utilizando al no parar en los módulos para declarar. Es complicado tener que descubrirlo en vez de que el mercado concentrador declare qué es lo que está entrando”.

“Se trata de casi 50 toneladas de mercadería importada sin declarar”, indicó, al tiempo que expuso que, como resultado del procedimiento, la mercancía quedó intervenida y a la espera de la determinación del juez de faltas de turno, quien deberá establecer las medidas correspondientes.