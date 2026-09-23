En los últimos tres meses, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, incorporó 80 enfermeros al sistema sanitario público provincial. Los profesionales fueron destinados a distintos hospitales y centros de salud, con el objetivo de jerarquizar y fortalecer la atención en todo el territorio.

Además, se informó que desde el 1º de octubre se sumarán nuevos enfermeros en los hospitales de Dolavon, Paso de Indios y Las Plumas, en el marco de un proceso de selección que ya se encuentra avanzado.

La convocatoria pública realizada en Lago Puelo fue considerada exitosa y reafirma el compromiso provincial de optimizar el sistema de salud con recurso humano calificado y distribuido estratégicamente.

Desde la Secretaría de Salud se destacó que esta política contribuye a mejorar la accesibilidad, la calidad de atención y la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios. Asimismo, se indicó que esta semana culminará el proceso de evaluación y selección, con metodología teórica y práctica, bajo un estricto seguimiento de referentes gubernamentales.