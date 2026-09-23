Un episodio llamativo se vivió en el certamen televisivo Es Mi Sueño, cuando Leticia Brédice y Ramiro Geiler interpretaron la canción “Loco un Poco”. Tras la presentación, el jurado Puma Rodríguez lanzó una dura crítica al tema, calificándolo como “fierita” y señalando que “no se puede desarrollar mucho”.

La situación se volvió aún más incómoda cuando descubrió que la canción pertenecía a Joaquín Levinton. En un intento por suavizar sus palabras, Rodríguez comentó: “Bueno, pero si es tuya la canción se parece a ti”, lo que provocó risas en el estudio. Finalmente, avergonzado, cerró con un: “Perdón, no sigo hablando”.

El momento se viralizó en redes sociales, donde los usuarios destacaron tanto la espontaneidad del Puma como la reacción de los presentes en el programa.