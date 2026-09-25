En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el Gobierno del Chubut llevó adelante una jornada de capacitación destinada a integrantes de distintas fuerzas policiales y de seguridad.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural de Rada Tilly y fue organizada por la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano, junto con la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia.

El encuentro reunió a más de 120 integrantes de distintas fuerzas, entre ellos representantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía del Chubut. También participaron agentes de la Comisaría de la Mujer y de la Policía Comunitaria.

La jornada contó con la presencia de la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, y el acompañamiento del municipio, que puso a disposición el espacio y colaboró con la organización.

Desde la organización destacaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y las instituciones que intervienen ante situaciones vinculadas con la trata y explotación de personas.

Herramientas para la detección temprana

Las exposiciones estuvieron a cargo de la directora provincial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, Morena García Pazos; la fiscal federal Verónica Escribano; y Silvina Ávila, integrante de la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia.

Durante la capacitación se brindaron herramientas vinculadas con la prevención y detección temprana de posibles situaciones de trata y explotación de personas, además de criterios de intervención para favorecer una respuesta adecuada y coordinada.

Como cierre, se realizó una instancia de análisis y resolución de casos prácticos, en la que representantes de las distintas fuerzas pudieron trabajar de manera conjunta, intercambiar experiencias y reforzar criterios de actuación y coordinación.