La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Carlos Omar Villar, de 62 años, quien fue visto por última vez el 15 de septiembre de 2026, en inmediaciones del barrio Ceferino de esta ciudad.

Ante cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero, se solicita comunicarse con la División Búsqueda de Personas al (297) 154-082600.

También se puede aportar información a través del 101, 911 o en la comisaría más cercana.