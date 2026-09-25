Un violento incidente armado se registró en la madrugada del jueves en la avenida Chile, barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia. El propietario de un autoservicio de origen chino, de 40 años, disparó con una pistola 9 mm y lesionó en el pie a un hombre de 33 años.

Según las primeras investigaciones, el comerciante salió a llamar la atención a un grupo de hombres que rompía bolsas de basura frente al local. La situación derivó en un altercado, durante el cual uno de los involucrados habría hecho un ademán como si intentara extraer un arma. Ante la amenaza, el comerciante efectuó un disparo intimidatorio al aire y luego otro al suelo, que impactó en la extremidad del joven.

La víctima fue localizada en el estacionamiento del edificio N.º 25 del barrio 30 de Octubre y trasladada al hospital para recibir atención médica.

En el lugar se secuestró el arma utilizada, dos vainas servidas y se realizaron peritajes para determinar restos de pólvora en las manos del comerciante.

La Fiscalía dispuso que no se proceda a la detención del comerciante, mientras se evalúa si su accionar se enmarca en la figura de legítima defensa.