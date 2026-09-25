El mate, infusión por excelencia en Argentina, se reinventa con la incorporación de hierbas naturales que potencian sus beneficios. Entre ellas, la menta se destaca por su capacidad revitalizadora y su efecto energizante gracias al mentol, un componente que estimula el sistema nervioso central.

Incorporar menta al ritual matero no solo despierta el paladar, sino que también ayuda a recuperar energía de manera natural, mejorar la concentración y despejar la mente sin alterar el equilibrio emocional.

Beneficios principales

Refuerza la digestión : alivia hinchazón, gases y acidez.

: alivia hinchazón, gases y acidez. Relaja y reduce el estrés : su aroma favorece la calma y el bienestar emocional.

: su aroma favorece la calma y el bienestar emocional. Mejora la respiración: actúa como descongestionante natural en casos de resfrío o alergias.

Cómo incorporarla al mate

Hojas frescas : se colocan directamente sobre la yerba para liberar aroma y sabor.

: se colocan directamente sobre la yerba para liberar aroma y sabor. Menta seca : disponible en herboristerías, se mezcla con la yerba antes de preparar.

: disponible en herboristerías, se mezcla con la yerba antes de preparar. Infusión de menta: se utiliza como reemplazo del agua caliente tradicional, logrando un mate suave y uniforme.

De esta manera, cada cebada se transforma en una fuente de bienestar físico y mental, ideal para combatir el cansancio y acompañar la rutina diaria.