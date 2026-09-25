El reconocido periodista y conductor Oscar Mario “El Negro” González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años, generando una profunda conmoción en el ámbito de los medios de comunicación.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro desarrolló una extensa carrera en radio y televisión, convirtiéndose en una de las voces más identificadas con la radiofonía argentina.

Uno de los hitos más importantes de su trayectoria fue su llegada a Radio 10, donde condujo el ciclo El oro y el moro, que alcanzó gran repercusión y se transformó en referencia dentro del medio. También participó en programas televisivos como Polémica en el Bar, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana.

En 2021 había anunciado su retiro de los medios, aunque continuó realizando algunas participaciones esporádicas. Su partida deja una huella imborrable en el periodismo argentino y en el vínculo que construyó durante décadas con sus oyentes y televidentes.