La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que desde el jueves 1° de octubre estará nuevamente activo el Boleto Combinado en todas las líneas de transporte público urbano y suburbano de la ciudad.

La medida se implementará en cumplimiento de la Ordenanza N° 15.889/21 y permitirá acceder al beneficio en los distintos recorridos contemplados por el sistema.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones indicaron además que finalizó el proceso de parametrización del sistema SUBE a nivel nacional, por lo que el beneficio se aplicará de manera automática.

De esta manera, los usuarios no deberán realizar ningún trámite adicional para acceder al Boleto Combinado a partir del 1° de octubre.