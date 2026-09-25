El diputado nacional José Glinski cuestionó al gobernador Ignacio Torres luego de que el Senado aprobara una modificación del régimen de Zona Fría que reducirá el alcance del descuento en las facturas de gas de los chubutenses. “Es un grado de insensibilidad difícil de entender”, afirmó Glinski, y vinculó la decisión con el dato conocido este jueves: 98 mil personas viven bajo la línea de pobreza en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde la pobreza alcanzó al 37,2% de la población.

“Primero entregó a Comodoro con YPF, después entregó Futaleufú, ayer entregó a toda la Patagonia. Nacho Torres se juntó con el Gobierno para garantizar el acuerdo político para su reelección. Acto seguido, las senadoras Terenzi y Cristina fueron los votos claves para garantizar la modificación de la Ley de Zona Fría que perjudicará a las familias chubutenses”, sostuvo Glinski.

La reforma fue aprobada este jueves por 38 votos a favor y 8 en contra, con el acompañamiento de las senadoras chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina. Si bien la Patagonia continúa dentro del régimen de Zona Fría, el descuento pasa a aplicarse sobre el precio del gas y ya no sobre el total de la factura, por lo que se reduce el alcance del beneficio para los usuarios.

La votación se produjo un día después de que Torres se reuniera con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y anunciara que el régimen se mantendría “sin modificaciones” para la Patagonia.

“El mismo día que conocemos que 98 mil personas viven bajo la línea de pobreza en Comodoro y Rada Tilly, Torres celebra un acuerdo que reduce el descuento en las facturas de gas. Es un grado de insensibilidad difícil de entender: mientras cada vez más familias tienen problemas para llegar a fin de mes, el gobernador negocia con Milei y sus senadoras votan un recorte que va a impactar en el bolsillo de los chubutenses”, concluyó Glinski.