_El gobernador Ignacio Torres recorrió, junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino, las instalaciones de Pesquera Mediterráneo del Sur, la primera empresa en radicarse en la Subzona Franca local. La compañía comenzará a operar hacia fin de año, tras completar el acondicionamiento de la nave, cuenta con más de 120 puestos de trabajo asegurados y se dedicará al procesamiento de langostino, merluza y calamar. Además, proyecta ampliar su planta de personal a medida que incremente su capacidad productiva.

Durante la recorrida, Torres destacó que la puesta en funcionamiento de la planta permitirá incorporar inicialmente a más de 120 trabajadores y remarcó que “la Subzona Franca es un régimen fiscal que nos pone hoy, no mañana ni en dos o tres años, en un lugar protagónico para poder exportar más y agregarle más valor a nuestros recursos”.

Y agregó: “Cuando las cosas se hacen bien, con un marco normativo que da seguridad jurídica, con alivio fiscal y sin ponerle el pie encima al que produce, las cosas suceden. Y cuando las cosas suceden, se genera el trabajo que tanto necesitamos en esta provincia”.

Acompañaron al mandatario el intendente de Trelew, Gerardo Merino; el vicegobernador Gustavo Menna; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; el secretario coordinador de Gabinete, Andrés Arbeletche; el secretario de Pesca, Diego Brandán; el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; el secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé; el secretario de Bosques, Abel Nievas; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; el presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), Horacio Masaccesse; los propietarios de la empresa, Daniel Jurado y Juan Martínez; el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), José Díaz; diputados provinciales, concejales y funcionarios del Gabinete Municipal.

*Más trabajo y valor agregado*

Pesquera Mediterráneo del Sur estará dedicada al procesamiento de langostino y merluza, además del reprocesamiento de calamar, en la Subzona Franca de Trelew, con el objetivo de incorporar valor agregado a los recursos pesqueros.

La planta cuenta con el sistema de frío, cámaras y mesas de trabajo. Actualmente, la firma avanza con los trabajos de acondicionamiento de la nave necesarios para comenzar a operar hacia fin de año. La incorporación de personal se realizará de manera progresiva conforme aumente el nivel de actividad de la empresa.

Respecto de la Subzona Franca, Torres señaló que uno de los principales objetivos del régimen es generar las condiciones para que los recursos provinciales puedan ser procesados en Chubut. “Muchos de nuestros recursos pesqueros se van en bloques congelados para procesarse en otros países. Lo que tenemos que hacer es agregarles valor acá, generar trabajo acá y volver a desarrollar actividades que durante muchos años fueron fundamentales para Trelew”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que la radicación de la pesquera constituye el primer paso de un proceso de nuevas inversiones y aseguró que “esta es la primera empresa que se radica con más de 120 puestos de trabajo”, al tiempo que anticipó que el objetivo es alcanzar “antes de fin de año, solamente en materia pesquera, más de 600 trabajadores nuevos, sumados a otras actividades exportadoras”.

*Los beneficios de la Subzona Franca*

Durante su intervención, Torres recordó que el Parque Industrial de Trelew atravesó décadas atrás un período de fuerte actividad vinculado a los regímenes de promoción industrial y señaló que el desafío actual es recuperar ese dinamismo mediante un esquema sostenible que incentive la inversión privada.

En ese marco, destacó la creación de la Subzona Franca de Trelew, una figura que permitió extender a la ciudad los beneficios del régimen existente en Chubut. El esquema contempla ventajas arancelarias y fiscales, junto con una reducción de los costos energéticos para las empresas que se instalen y produzcan con destino a la exportación.

“Chubut hoy puede sentir el profundo orgullo de tener la primera Subzona Franca de toda la Argentina. Lo logramos con creatividad, buscando alternativas para darle forma al marco legal que se necesitaba para avanzar”, expresó Torres, y explicó que a los beneficios del régimen se suma el acompañamiento de Provincia y Municipio para reducir la carga impositiva sobre las inversiones. “Lo que queremos es generar trabajo”, sintetizó.

En ese contexto, Torres afirmó que “hay otras tres empresas que se quieren radicar y buscan empezar a construir ya para poder comenzar a trabajar con la máxima capacidad instalada”. Al respecto, agregó: “Esto es trabajo, desarrollo y mostrar que somos un pueblo que recuperó la confianza y que entiende que hay que sacarle el pie de encima al que produce”.

El Gobernador también destacó el trabajo articulado con el sector sindical para mejorar la competitividad y favorecer nuevas radicaciones. “Nadie más que un dirigente gremial quiere que tengamos más trabajo. Y para generar más trabajo tenemos que ser más competitivos”, sostuvo, valorando el acompañamiento del STIA.

“Hoy tenemos una oportunidad única”, concluyó Torres, y convocó a posicionar el régimen entre potenciales inversores de todo el país: “Venís a Chubut y te vamos a tratar bien. Venís a Chubut y vas a tener una ventaja fiscal. Venís a Chubut y vas a tener seguridad jurídica”.

*Recuperar el Parque Industrial*

Por su parte, el intendente Gerardo Merino puso en valor el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno Provincial para recuperar la actividad industrial en la ciudad y facilitar la llegada de nuevas inversiones.

El jefe comunal recordó el estado de abandono de distintas instalaciones del Parque Industrial y señaló que el ordenamiento de las naves permitió comenzar a ofrecer espacios concretos a empresarios interesados en producir en Trelew. En ese sentido, destacó la rapidez con la que avanzó el proyecto de la nueva pesquera desde que sus responsables manifestaron su intención de invertir.

“Este parque industrial que supo estar abandonado generó mucha mano de obra cuando se construyó. Y después, por cuestiones políticas, esto quedó en la desidia. Hoy, gracias a una decisión política, gracias a que tenemos un gobernador que supo gestionar esta Subzona Franca, vemos esta realidad. Podemos decir que tenemos un Trelew con un presente ordenado y un futuro próspero”, destacó el intendente.