El mandatario chubutense mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, y calificó la decisión como “muy importante para toda la Patagonia”. También advirtió que la ratificación “desmiente cualquier versión que indicaba que se iba a terminar el subsidio al gas” en la región.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, mantuvo este miércoles una reunión con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, quien previamente se había reunido junto a su par de Neuquén, Rolando Figueroa, en el marco de las gestiones para garantizar la continuidad del régimen de Zona Fría en la Patagonia.

Luego del encuentro, realizado en Casa Rosada, el funcionario nacional ratificó que se mantendrán sin modificaciones las condiciones y beneficios previstos para los usuarios residenciales del servicio de gas en la región.

Consenso y sostenimiento del régimen

Torres calificó la decisión como “muy importante para toda la Patagonia” y añadió que “esto desmiente cualquier versión que indicaba que se iba a terminar el subsidio al gas en una región que, verdaderamente, es una zona fría y necesita de este acuerdo”.

“Estamos muy agradecidos por lo que se logró”, señaló también el titular del Ejecutivo provincial, quien además puso en relieve el trabajo de la senadora nacional Edith Terenzi, “cuyo bloque tuvo un rol muy importante para poder llevar adelante este acuerdo”.

Continuidad de la Zona Fría

Por su parte, Santilli destacó que, luego de la reunión mantenida con ambos mandatarios patagónicos, “la ley que establece el régimen de Zona Fría se mantiene inalterable para toda la Patagonia».