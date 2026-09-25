Con la llegada de la primavera en Argentina, el cabello también pide renovación. Los estilos pesados del invierno dan paso a cortes frescos, con movimiento y personalidad. Este año, tres propuestas dominan la temporada y se convierten en referentes de moda y estilo.

Corte mariposa (Butterfly cut) El favorito de quienes desean conservar el largo sin perder volumen. Con capas largas que enmarcan el rostro y flequillo tipo cortina, aporta ligereza y dinamismo. Ideal para rostros ovalados o alargados, permite jugar con recogidos que simulan un falso bob. Pixie El corte corto y audaz regresa en versiones texturizadas y asimétricas. Su aire moderno suaviza líneas de expresión y resalta los pómulos, logrando un efecto rejuvenecedor. De fácil mantenimiento, se consolida como símbolo de estilo con carácter, perfecto para quienes buscan liberarse del peso capilar. Bob pulido También conocido como “bob cultivado”, se impone como el corte más elegante de la temporada. Con líneas definidas y acabado brillante, aporta estructura y volumen según el tipo de cabello. Su estética minimalista lo convierte en el preferido de celebridades y editoras de moda, adaptable tanto a looks de día como de noche.

Estos tres cortes reflejan la búsqueda de frescura y movimiento que caracteriza a la primavera 2026, ofreciendo opciones versátiles para distintos estilos y personalidades.