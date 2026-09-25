Con la llegada de la primavera en Argentina, el cabello también pide renovación. Los estilos pesados del invierno dan paso a cortes frescos, con movimiento y personalidad. Este año, tres propuestas dominan la temporada y se convierten en referentes de moda y estilo.
- Corte mariposa (Butterfly cut) El favorito de quienes desean conservar el largo sin perder volumen. Con capas largas que enmarcan el rostro y flequillo tipo cortina, aporta ligereza y dinamismo. Ideal para rostros ovalados o alargados, permite jugar con recogidos que simulan un falso bob.
- Pixie El corte corto y audaz regresa en versiones texturizadas y asimétricas. Su aire moderno suaviza líneas de expresión y resalta los pómulos, logrando un efecto rejuvenecedor. De fácil mantenimiento, se consolida como símbolo de estilo con carácter, perfecto para quienes buscan liberarse del peso capilar.
- Bob pulido También conocido como “bob cultivado”, se impone como el corte más elegante de la temporada. Con líneas definidas y acabado brillante, aporta estructura y volumen según el tipo de cabello. Su estética minimalista lo convierte en el preferido de celebridades y editoras de moda, adaptable tanto a looks de día como de noche.
Estos tres cortes reflejan la búsqueda de frescura y movimiento que caracteriza a la primavera 2026, ofreciendo opciones versátiles para distintos estilos y personalidades.
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