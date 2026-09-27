Los trabajos se concentraron en la banquina del camino alternativo Roque González y sobre la Ruta Nacional N° 3, entre los kilómetros 12 y 14, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua y mejorar las condiciones de circulación durante las jornadas de lluvia.

Para realizar las tareas se dispuso maquinaria pesada, motoniveladoras y camiones de carga, utilizados para el traslado de ripio y otros materiales.

El subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, informó que durante la próxima semana continuarán las intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos se encuentra el barrio Centenario de Km 14, donde se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza de los canales evacuadores.

Por otra parte, el Municipio gestionó la colaboración de Vialidad Nacional para intervenir en las banquinas y sectores próximos a los guardarraíls de la Ruta 3.

Estas tareas buscan evitar la acumulación de agua sobre la calzada, especialmente durante períodos de lluvias intensas, y contribuir a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.