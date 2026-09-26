Una familia de Comodoro Rivadavia busca un nuevo hogar para su gato, debido a una situación de convivencia que se volvió difícil desde la llegada de una bebé de un año.

Según explicaron, la pequeña suele molestar al animal y, ante esas situaciones, el gato reacciona rasguñándola o mostrando los dientes. Por ese motivo, la familia considera que lo más seguro es encontrarle un hogar donde pueda estar tranquilo.

El gato anteriormente pasaba gran parte del tiempo dentro de la casa, pero actualmente prefiere permanecer afuera y solo ingresa para dormir o comer. Su familia también manifestó preocupación porque recientemente se habría lastimado una de sus patas luego de caer desde un lugar elevado, por lo que debió permanecer en reposo hasta recuperarse.

Quienes lo conocen destacan que es un gato muy cariñoso, al que le gusta dormir en la cama o junto al calefactor y recibir mimos.

Además, se lleva bien con otros gatos y con niños más grandes. La dificultad se presenta particularmente con los niños pequeños.

“De verdad es muy difícil para mí esta decisión porque me encariñé mucho con él”, expresó su familia, que busca que pueda encontrar un hogar donde reciba atención, cariño y pueda vivir seguro.

Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse por mensaje privado para conocer más detalles.