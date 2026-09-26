El sábado 26 de septiembre comenzó fresco en Comodoro Rivadavia, con una temperatura de 5,7°C y una sensación térmica de 4,1°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

A las 7 de la mañana se registraba 82% de humedad, presión de 1010 hPa, viento del sudoeste a 8 km/h y una visibilidad de 30 kilómetros.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 7°C. Por la tarde podrían registrarse lloviznas, con una máxima prevista de 12°C, mientras que hacia la noche se anticipan lluvias aisladas.

La probabilidad de precipitaciones será de entre 10% y 40% durante la tarde y la noche.

El domingo tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 13°C. Para el lunes se espera un descenso, con temperaturas de entre 4°C y 9°C.

El martes se prevén 6°C de mínima y 11°C de máxima, mientras que el miércoles alcanzaría los 12°C.

El cambio llegará hacia el final de la semana: el jueves se pronostica una máxima de 17°C y el viernes de 16°C.