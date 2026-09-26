El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este viernes en Comodoro Rivadavia la entrega de las primeras viviendas construidas por la Provincia para las familias damnificadas por el derrumbe del Cerro Hermitte, en el marco de las distintas medidas impulsadas para brindar soluciones habitacionales a quienes resultaron afectados por la emergencia geológica.

Durante la jornada fueron entregadas las llaves de 27 de las 52 unidades construidas en el barrio Próspero Palazzo y se realizó el sorteo de la totalidad de las casas. Asimismo, está previsto que durante el próximo mes se complete la entrega de las 25 restantes.

Luego del acto, Torres recorrió algunas de las nuevas unidades junto a las familias beneficiarias. “Después de una tragedia como la que atravesaron estas familias, nuestro compromiso fue dar una respuesta concreta y cumplir con la palabra empeñada. Hoy las primeras familias ya tienen las llaves de sus casas y eso demuestra que cuando el Estado trabaja con responsabilidad, los compromisos se transforman en hechos”, destacó el Gobernador.

*Viviendas para los casos más urgentes*

Las 52 unidades fueron ejecutadas por el Gobierno Provincial en el marco de la Emergencia Geológica y están desarrolladas en planta baja, con dos dormitorios, estar-comedor-cocina, baño e instalaciones de agua, cloacas y electricidad.

Las casas fueron construidas mediante un sistema modular que permitió acelerar los tiempos de ejecución y cuentan con aislación térmica, aberturas de aluminio con doble vidrio hermético, equipos de aire frío/calor, artefactos sanitarios y equipamiento básico.

En ese marco, el mandatario recordó que desde el inicio de la emergencia la Provincia asumió el compromiso de avanzar rápidamente con soluciones habitacionales para atender los casos más urgentes.

“Desde el primer día dijimos que no íbamos a dejar solas a las familias afectadas y que íbamos a trabajar hasta encontrar una solución para cada una. Cumplir no es solamente entregar estas viviendas: es seguir acompañando a quienes perdieron su casa y su tranquilidad, y garantizar que puedan reconstruir su vida en un lugar seguro”, expresó Torres.

*Una respuesta integral para los damnificados*

La entrega de las primeras 27 casas forma parte de un esquema más amplio impulsado para atender las distintas situaciones habitacionales generadas por el derrumbe del Cerro Hermitte.

Además de completar la entrega de las 52 unidades construidas en Próspero Palazzo, el Gobierno del Chubut avanza con otras 50 viviendas financiadas íntegramente con recursos provinciales y con 124 lotes con servicios en el sector de Fracción 14, destinados a familias damnificadas que opten por construir una nueva vivienda.

Estos últimos forman parte del acuerdo alcanzado entre Provincia y el Municipio de Comodoro Rivadavia, que contempla además otros 30 lotes con servicios aportados por la administración municipal.

A estas alternativas se suma la implementación, a través del Banco del Chubut, de una línea de créditos hipotecarios destinada a la refacción y mejora de viviendas, con financiamiento de hasta 50 millones de pesos.

De esta manera, el esquema contempla distintas alternativas de acuerdo con la situación particular de cada damnificado, tanto para quienes perdieron sus hogares como para aquellos cuyas propiedades requieren obras de reparación o mejoramiento.

*Otro desarrollo para Los Tilos y El Marquesado*

En paralelo, el Gobierno Provincial y el Municipio avanzan con una segunda alternativa habitacional, distinta de los 124 lotes de Fracción 14, destinada específicamente a los vecinos de Los Tilos y El Marquesado cuyas viviendas resultaron afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte y no pueden volver a ser habitadas o reparadas.

El proyecto contempla actualmente el desarrollo de lotes con servicios en Kilómetro 3, sobre una superficie superior a los 58 mil metros cuadrados correspondiente al predio de los antiguos almacenes de YPF, cuyas tierras fueron transferidas a la Provincia para destinarlas a los damnificados.

El pasado 16 de septiembre, Torres firmó el decreto que formalizó el destino de esas tierras para las familias afectadas. Sobre el predio, los equipos técnicos provinciales y municipales trabajan en el proyecto de mensura y urbanización, y cuya configuración definitiva quedará determinada una vez concluido dicho proceso.

La iniciativa permitirá relocalizar en un sector seguro a vecinos de Los Tilos y El Marquesado, así como del sector contiguo sobre avenida Mazaredo alcanzado por la emergencia, cuyas propiedades quedaron comprometidas por las condiciones de inestabilidad geológica.