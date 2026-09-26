Lotería del Chubut entregó $13 millones en premios a apostadores de Trelew y Comodoro Rivadavia, correspondientes al sorteo del Telebingo realizado el pasado 12 de septiembre.

En Trelew, la entrega se realizó en la Agencia 2016, de Olga Cuenca. Allí, la delegada zonal de Lotería, Karina Mamet, otorgó $5 millones a una jubilada, ganadora del Bingo de la Tercera Ronda.

En Comodoro Rivadavia, el representante regional de Lotería del Chubut, Alfredo Politano, encabezó tres entregas de premios.

Una de las historias que más llamó la atención fue la de un vecino que trabaja como jardinero en la administración de YPF y además colabora con el Club Laprida. Recibió $3.750.000, correspondientes a uno de los premios del Telebingo.

Se trata, además, de su segundo premio en apenas 40 días. Anteriormente había ganado otros $3 millones. El cartón ganador fue comercializado por la Agencia 6043, de Norma Vespoli.

Por otra parte, en la Agencia 6050, de Héctor Chaile, un trabajador que se desempeña como playero de una estación de servicio recibió $3.500.000 tras resultar ganador de la Cuarta Ronda a Bingo.

Finalmente, en la Agencia 6034, de Daniel Harris, una jubilada recibió $500.000, correspondientes al Premio a Línea de la Segunda Ronda.

Las entregas realizadas en ambas ciudades corresponden a los premios obtenidos en el Telebingo sorteado el 12 de septiembre.