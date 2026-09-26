El escenario comercial de Rada Tilly tendrá un nuevo protagonista con la próxima apertura de un supermercado chino junto al histórico El Russomando, un comercio que cuenta con más de 25 años de trayectoria en la localidad.

La cercanía entre ambos establecimientos generó comentarios entre vecinos y clientes, principalmente por la competencia que representará para el tradicional supermercado de la villa.

Ante esta situación, los propietarios de russo confirmaron que continuarán trabajando con normalidad y señalaron que afrontarán esta nueva competencia como ya lo hicieron anteriormente ante la llegada de otros comercios.