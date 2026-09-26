En el marco del Mes Mundial del Alzheimer, más de 80 personas participaron de una capacitación gratuita destinada a cuidadores domiciliarios, organizada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en el Aula Mayor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

La propuesta, denominada “Herramientas y estrategias que favorecen la autonomía e independencia de personas con Alzheimer”, estuvo orientada a brindar recursos prácticos y teóricos para mejorar el acompañamiento cotidiano de personas mayores con Alzheimer y otras demencias.

La actividad fue impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia como parte del ciclo de charlas, capacitaciones y conversatorios destinados a fortalecer la formación de quienes realizan tareas de cuidado y brindar herramientas frente a los desafíos asociados al envejecimiento poblacional.

La capacitación estuvo a cargo de la médica especialista en neurología Cecilia Jacobsen, la terapista ocupacional Leila Martínez y el psicólogo Marcos Parra.

Uno de los principales ejes de la jornada fue la importancia de promover la autonomía e independencia de las personas mayores, favoreciendo que puedan continuar realizando por sí mismas aquellas actividades para las que conservan capacidades.

Desde la terapia ocupacional se remarcó la importancia de no asistir innecesariamente a la persona, sino acompañar los procesos que le permitan mantener el mayor nivel posible de autonomía.

También se abordaron los principales signos y necesidades que deben reconocer los cuidadores para poder actuar de manera adecuada y brindar una atención acorde a cada situación.

Otro de los temas centrales fue el acompañamiento emocional, con especial énfasis en respetar la identidad, la historia personal y las particularidades de cada persona, incluso frente al avance del Alzheimer u otras demencias.

Habrá una nueva capacitación en noviembre

La actividad constituyó la segunda instancia formativa del año destinada específicamente a cuidadores domiciliarios.

Desde el Municipio anticiparon además que en noviembre se realizará una tercera capacitación, en el marco del Día Mundial de las Personas Cuidadoras, con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación y las herramientas de quienes desempeñan tareas de cuidado.