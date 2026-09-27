Comodoro Rivadavia comenzó este domingo 27 de septiembre con una jornada gris, húmeda y con niebla que reduce considerablemente la visibilidad.

A las 7 de la mañana se registraban 8,1°C, cielo cubierto con niebla, humedad del 98% y viento leve del norte a 4 km/h. Uno de los datos más importantes es la visibilidad, reducida a apenas 300 metros, por lo que se recomienda especial precaución al circular.

Para este domingo se espera una mínima de 8°C y una máxima de 11°C.

Durante la mañana se pronostican lluvias aisladas, mientras que por la tarde podrían registrarse chaparrones. Hacia la noche se esperan nuevamente lluvias. En todos los casos, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10 y el 40%.

El viento irá aumentando durante la jornada y soplará predominantemente del noreste. Para la tarde y la noche se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El tiempo fresco continuará el lunes, cuando se prevé una mínima de 5°C y una máxima de 9°C.