El Ministerio de Educación del Chubut llevó adelante una nueva Mesa Técnica de Trabajo con representantes de AMET, ATECh, SITRAED, SADOP y UDA, donde se abordaron distintos aspectos vinculados con la organización del sistema educativo, la cobertura de cargos y la carrera docente.

El encuentro se desarrolló en el Auditorio Héroes de Malvinas de Rawson y contó con la participación de la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli, y representantes de la Asesoría Legal del Ministerio.

Entre los principales temas analizados se destacó el proyecto para que, durante el ciclo lectivo 2027, se habilite progresivamente una sala de 2 años por institución educativa, siempre que existan condiciones adecuadas de espacio físico y matrícula.

La iniciativa contempla la incorporación de dos cargos de maestros de Nivel Inicial por cada sala que se habilite.

Según informó la cartera educativa, la propuesta se relaciona con el proceso de universalización de la sala de 3 años, garantizado durante los últimos tres ciclos lectivos, y con el análisis de la disminución de matrícula. También toma como antecedente las experiencias desarrolladas desde 2024, período durante el cual se habilitaron siete salas de 2 años en establecimientos de la provincia.

Durante la reunión también se trabajó sobre la modificación del nomenclador docente en los cargos jerárquicos.

La propuesta fue presentada a las organizaciones gremiales que participaron de la mesa y, según informó el Ministerio, obtuvo aprobación unánime.

Desde Educación señalaron que se trata de una primera etapa dentro de un análisis más amplio del nomenclador y anticiparon que durante octubre se presentará una propuesta concreta para avanzar sobre este aspecto.

Además, se comunicó la continuidad de los cargos MATT, de acuerdo con lo establecido por la Disposición N° 464, junto con un dispositivo destinado a garantizar su permanencia en las instituciones educativas.

Otro de los ejes de la jornada fue el análisis de los cargos de Profesor de Orientación y Tutoría (POT).

En este punto se informó la homologación del acuerdo relacionado con los criterios de ingreso, que contempla el puntaje, la antigüedad en el cargo y las capacitaciones específicas.

También se avanzó en la definición de los títulos que podrán ser considerados para acceder a estos cargos. En primera instancia, se estableció la consideración de docentes con títulos correspondientes al Nivel Secundario y categoría “D” en la Junta de Clasificación Docente de Escuela Secundaria.

Asimismo, se acordó contemplar como títulos habilitantes distintas licenciaturas y titulaciones vinculadas con Psicología, Psicopedagogía, Historia, Trabajo Social, Comunicación Social, Teología, Filosofía, Antropología, Geografía, Relaciones Públicas, Sociología y Ciencias de la Educación, además de otras carreras afines a las Ciencias Sociales y la Educación.

Cómo será la cobertura de los cargos

Las partes acordaron que, una vez que el Departamento de Designaciones ofrezca un cargo y se hayan agotado los listados Docente y Habilitante, la institución educativa podrá realizar un llamado para cubrirlo por proyecto.

La persona que resulte designada tendrá carácter provisorio durante el ciclo lectivo correspondiente.

Los acuerdos alcanzados serán remitidos para su correspondiente homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

Por último, SITRAED y UDA plantearon la necesidad de continuar analizando la carga horaria de los cargos POT, cuestión que quedó incorporada a la agenda de próximos encuentros.