El Hospital Rural de Río Mayo abrió una convocatoria para incorporar Personal de Servicios Generales.

La búsqueda está orientada a personas responsables, comprometidas y proactivas, con capacidad para trabajar tanto de manera individual como en equipo. Se valorará especialmente la experiencia en mantenimiento general y conocimientos prácticos en distintos oficios.

Entre los conocimientos requeridos o valorados se encuentran electricidad general, albañilería y mampostería, trabajos de gas, mantenimiento de instalaciones de agua, cañerías y desagües, construcción en seco, reparación de cielorrasos y paredes, además de tareas generales de mantenimiento.

Requisitos

Los interesados deberán presentar CV actualizado, secundario completo, fotocopia de DNI y referencias laborales comprobables. También podrán adjuntar certificaciones o capacitaciones en oficios, en caso de contar con ellas.

La búsqueda contempla personas de entre 25 y 40 años.

La recepción de postulaciones será únicamente el miércoles 30 de septiembre, de 9 a 14 horas, en el Hospital Rural de Río Mayo.

Los interesados deberán acercarse con el CV y toda la documentación que respalde los requisitos solicitados.

Si estás interesado, completá el formulario de inscripción: https://forms.gle/L6BQ7y8KLG1TBuHt5