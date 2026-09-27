Comodoro Rivadavia será sede de la 12° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, que se desarrollará del 1 al 3 de octubre en el Predio Ferial, con la participación de más de 115 empresas e instituciones.

El acto oficial de apertura se realizará el jueves 1 de octubre a las 18 horas, con el tradicional corte de cinta encabezado por el intendente Othar Macharashvili.

La muestra ocupará la totalidad del Predio Ferial y durante tres jornadas reunirá a representantes de empresas, instituciones, universidades, emprendedores, especialistas y actores de diferentes sectores productivos.

El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, señaló que uno de los objetivos será analizar la situación actual de los hidrocarburos y debatir sobre el futuro productivo de la región.

“Está todo dado para que en esta Expo logremos un balance sobre la situación actual de los hidrocarburos, dialoguemos sobre el futuro de la producción y el empleo, impulsemos la innovación y, sobre todo, fortalezcamos las empresas para iniciar el camino de la diversificación de nuestra matriz productiva”, expresó.

Negocios, tecnología y participación internacional

La programación contempla 40 actividades distribuidas en dos auditorios, con cinco ejes temáticos vinculados con recursos naturales, industria, innovación, planificación urbana y economía del mar.

Durante el jueves y viernes se desarrollarán rondas de negocios multisectoriales, mientras que el sábado tendrá lugar el espacio “Comodoro Construye”, enfocado en construcción, desarrollo inmobiliario, urbanismo y oportunidades de inversión.

La Expo tendrá además participación internacional a través de ProChile, con una decena de empresas chilenas que presentarán propuestas relacionadas con economía circular, construcción sustentable, ingeniería naval y energías renovables.

También estarán presentes cuatro universidades: la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de San Martín y Universidad de Los Lagos de Chile.

Emprendedores y actividades para el público

La producción local tendrá su lugar mediante +Impulso CR, con asesoramiento para emprendedores en planes de negocios, marketing, financiamiento y costos, y el espacio Mercado Elaborado en Comodoro, destinado a productores de la región.

También habrá gastronomía, Bar Patagónico, cocina en vivo, degustaciones y un Escenario 360°, además de una Jam de Robótica y actividades de ciencia y tecnología con participación de establecimientos educativos.

El cierre musical estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UNPSJB y las distintas propuestas podrán seguirse mediante el streaming oficial.

La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de la Expo Industrial⁠.