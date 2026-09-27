En el marco del Día Internacional del Turismo y de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrolla en la Rural de Buenos Aires, Comodoro Turismo presentó este domingo el nuevo spot audiovisual de la ciudad para la Temporada 2026-2027.

La campaña se denomina “Comodoro te Vuela la Peluca” y utiliza el tradicional viento comodorense como eje creativo, asociado al sentido popular de la expresión y a la idea de una experiencia que sorprende, descoloca y supera las expectativas.

La nueva pieza audiovisual fue impulsada por la Municipalidad a través de Comodoro Turismo y forma parte de un trabajo desarrollado durante todo el año, que incluyó la elaboración del guión creativo junto a una asesora de marketing, un casting de actores, la selección de una productora y el rodaje en distintos escenarios emblemáticos de la ciudad.

Naturaleza, aventura y sabores patagónicos

El spot busca mostrar parte de la oferta turística que tiene Comodoro Rivadavia y pone en escena a distintos prestadores y emprendedores locales.

Entre las propuestas que aparecen se encuentran el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, el avistaje embarcado de la Ballena Sei, el buceo con lobos marinos, el trekking en el Pico Salamanca, el stand up paddle y la gastronomía patagónica.

Desde Comodoro Turismo señalaron que la campaña forma parte de una estrategia para fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino de naturaleza, aventura y sabores, incorporando además nuevos prestadores y emprendimientos que amplían la oferta turística.

Un lanzamiento que continuará el 4 de octubre

La presentación del spot se suma al evento previsto para el domingo 4 de octubre en la Costanera de Comodoro Rivadavia, actividad con la que se buscará dar un impulso especial al inicio de la temporada turística.

La propuesta apunta a invitar tanto a visitantes como a residentes a descubrir una ciudad que, según el concepto de la campaña, busca ofrecer experiencias capaces de “volarles la peluca”.