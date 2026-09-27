El diputado nacional Juan Pablo Luque se reunió con vecinos del barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia, quienes le mostraron las fuertes subas que recibieron en sus últimas facturas de gas, sin la aplicación del cambio en el régimen de zona fría que será más perjudicial aún. El legislador viene denunciando desde el Congreso el cambio en el cálculo del transporte que impactó sobre las boletas de los chubutenses. “La gente siente que nadie los defiende”.

“Pasé de pagar $60 mil, después $89 mil al siguiente mes y este mes me vino $151 mil. Una diferencia terrible”, contó una vecina durante el encuentro con Luque.

Los testimonios se repitieron entre las familias del barrio. Otro vecino, jubilado, mostró su factura y explicó que debe afrontar el pago de los servicios con un ingreso cercano a los $700 mil. “Yo no puedo comer con eso. Como una sola vez al día”, reconoció.

Otra vecina relató que entre el alquiler, la luz y el gas prácticamente se consume todo su ingreso mensual. “Pago alquiler, pago 200 y pico de luz, 89 de gas, un alquiler de 700 y pico y tengo un sueldo de 790 como secretaria en una escuela”, contó.

“Si vos armás el combo, la gente elige entre pagar los servicios o comer”, resumió otro de los vecinos.

Luque les comentó que viene planteando este problema desde el Congreso y presentó un pedido de informes para que el Gobierno Nacional explique el cambio en el cálculo del transporte del gas, una modificación que, según viene denunciando, está teniendo un impacto directo sobre las facturas que reciben los usuarios de Chubut.

El reclamo adquiere una dimensión particular en una provincia productora de gas, donde los vecinos enfrentan facturas cada vez más difíciles de afrontar. “La gente siente que nadie los defiende”, graficó Luque.

A este escenario se suma la modificación del régimen de Zona Fría y que Luque viene cuestionando desde hace meses. El diputado había advertido que quitar el subsidio sobre los componentes de transporte y distribución podía generar un nuevo impacto sobre las facturas patagónicas. Esta semana, el Senado finalmente lo aprobó y contó con el apoyo de dos legisladoras chubutenses.

El diputado cuestionó las decisiones del Gobierno nacional y afirmó que “lo que nos está pasando hoy con las decisiones del Gobierno nacional es que nos está haciendo un daño enorme”.

“Se está tornando una ciudad invivible, una provincia invivible”, sostuvo Luque después de escuchar a los vecinos. “La preocupación nuestra pasa por saber qué es lo que le está pasando a nuestros vecinos, porque no podemos quedarnos callados, tenemos que hacer algo”.

“De alguna u otra forma sentimos que estamos yendo hacia un camino muy difícil. Tenemos que tratar de poder salir adelante, que cambie esta realidad. Desde nuestro lugar voy a seguir reclamando este perjuicio enorme para los vecinos chubutenses porque son los que me votaron para que los defienda., sentenció.