El registro fotográfico realizado el 26 de septiembre permitió identificar a varios ejemplares en la zona, entre ellos Valen junto a Emyr y Shotel, pero nuevamente sin su cría PTN-040, nacida en marzo. También preocupa la ausencia de Solei, una ballena de ocho años.

No siempre hay buenas noticias en el seguimiento de las ballenas francas australes. El 26 de septiembre, a última hora, Sol Lombardo y Néstor Sandoval lograron fotografiar a varios ejemplares en Caleta Valdés, entre ellos Shekei, Pao, Konke, Nova, Machi, Llen y su nueva cría, Shotel y Valen junto a Emyr.

Sin embargo, el registro dejó también dos situaciones que generan preocupación entre quienes realizan el monitoreo de estos ejemplares.

Por segunda vez, Valen fue fotografiada sin su nueva cría, identificada como PTN-040 y nacida en marzo de este año. Las crías de tan corta edad suelen permanecer junto a sus madres, por lo que su ausencia genera preocupación y podría indicar que la cría ya no se encuentra con vida.

Valen ya había perdido anteriormente a otra cría, nacida en 2023.

También preocupa la ausencia de Solei

El registro del 26 de septiembre constituye además el segundo avistamiento del grupo de Valen sin Solei (PTN-032), una ballena de ocho años.

Por el momento, no existe confirmación sobre el destino de Solei. La posibilidad de que continúe con vida permanece abierta: podría no haber sido fotografiada, haberse separado temporalmente del grupo o encontrarse en otra zona.

Por eso, el dato es considerado preocupante, aunque será necesario continuar con el monitoreo antes de sacar conclusiones definitivas.

Entre las noticias alentadoras del relevamiento se encuentra el buen estado de la nueva cría de Llen, nacida en mayo, que pudo ser registrada junto a su madre.

Las fotografías obtenidas permiten continuar identificando y siguiendo a los ejemplares presentes en la zona y aportan información valiosa para el monitoreo de la población.

Las imágenes corresponden a:

Pao & Nova Konke & Machi Llen & su cría 2026 Valen Emyr & Shotel

Desde el equipo de seguimiento destacaron el trabajo de Sol Lombardo y Néstor Sandoval y agradecieron las excelentes fotografías obtenidas durante el relevamiento.

El monitoreo continuará para intentar determinar qué ocurrió con PTN-040 y obtener nuevos registros que permitan conocer la situación de Solei.