Después de semanas de especulaciones y rumores, Tiago PZK decidió dar un paso al frente y publicó en sus redes sociales la primera foto junto a La Joaqui, confirmando así el vínculo que los fanáticos ya bautizaron como “Tatiano”.

En la imagen, ambos aparecen descendiendo de un avión privado, vestidos con ropa deportiva y semblante serio, pero con un detalle que no pasó desapercibido: están tomados de la mano. El gesto fue interpretado como la confirmación pública de la relación, que hasta ahora se mantenía en el terreno de las versiones.

La publicación llega después de la separación de La Joaqui de Luck Ra, anunciada a fines de julio tras más de dos años de relación. Poco después comenzaron a circular imágenes que la vinculaban con Tiago, aunque la cantante aclaró que conocía al rapero desde hacía varios años y que existía una historia previa entre ellos.

La polémica se intensificó cuando Luck Ra rompió el silencio en una charla con el streamer Coscu y expresó sentirse “traicionado”, al considerar que Tiago era uno de sus amigos cercanos. Sus declaraciones encendieron aún más el debate en redes sociales.

Con esta foto, Tiago PZK eligió mostrar públicamente su vínculo con La Joaqui sin necesidad de declaraciones. Por su parte, la cantante aún no compartió imágenes junto al rapero en sus propias cuentas, manteniendo el suspenso sobre la relación que ya se instaló en el centro de la escena mediática.