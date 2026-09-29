Un nuevo cruce mediático reavivó el debate sobre la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Durante una transmisión, el periodista Daniel Avellaneda se refirió a Florencia de la V como “señor”, lo que generó rechazo y abrió un intercambio público.

La conductora de Los Profesionales de Flor (El Nueve) se defendió en redes sociales y señaló que “siempre la atacan con lo mismo porque carecen de argumentos”. En un primer momento, Florencia comunicó que Avellaneda había sido desvinculado de Radio Rivadavia, pero luego aclaró que se trataba de una fake news y que el medio decidió sostenerlo en su puesto.

“Mi identidad no es una opinión ni un debate: está reconocida y protegida por la ley. El respeto no debería depender de quién esté sentado frente a un micrófono”, expresó en su descargo. También remarcó que la permanencia del periodista en la emisora refleja la responsabilidad de los medios que le dan espacio a expresiones discriminatorias.

Por su parte, Avellaneda reaccionó en redes calificando la información como “bad information” y en diálogo con Baby Etchecopar reafirmó su postura: “Yo considero que no cometí ningún error. No entiendo por qué debería ofrecer disculpas”.

El episodio volvió a poner en discusión la aplicación de la Ley de Identidad de Género en Argentina, que establece el respeto a la identidad autopercibida de las personas y busca evitar situaciones de discriminación en ámbitos públicos y privados.