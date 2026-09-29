En el marco de las acciones de prevención y promoción de la salud, el Hospital Zonal Alvear invita a la comunidad a participar del Taller sobre Envejecimiento Saludable, coordinado por el equipo interdisciplinario de Salud Mental.

La actividad está dirigida a adultos mayores, familiares, cuidadores y público en general, y busca brindar herramientas prácticas para el bienestar físico, cognitivo y social, promoviendo hábitos saludables, autonomía y calidad de vida.

El primer encuentro se realizará este viernes, con eje en la atención y funciones ejecutivas. A lo largo del mes se abordarán distintos aspectos vinculados al proceso de llegar a la edad madura con salud y bienestar.

El cronograma se desarrollará los días 2, 16, 23 y 30 de octubre, en el horario de 10 a 12 horas, en el Auditorio del Hospital Zonal Alvear, ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, barrio General Mosconi. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

Además, el jueves 9 de octubre se llevará a cabo una jornada al aire libre abierta a todo público, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

Desde la institución se invita a la comunidad a acompañar esta propuestas.