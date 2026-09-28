El pochoclo preparado de manera sencilla se diferencia notablemente del clásico balde cubierto de manteca, caramelo y sal que suele asociarse con el cine. Al conservar el grano entero, mantiene el salvado, el germen y el endospermo, lo que lo convierte en un cereal integral con aporte de fibra y compuestos fenólicos.

La fibra alimentaria está vinculada con beneficios digestivos y metabólicos, y aparece asociada en estudios con un menor riesgo de mortalidad por distintas causas. Además, investigaciones sobre variedades comerciales de pochoclo detectaron cantidades significativas de polifenoles, antioxidantes que permanecen activos incluso tras el proceso de explosión del grano.

Sin embargo, los especialistas aclaran que no existen estudios clínicos que demuestren que el pochoclo por sí mismo aumente la expectativa de vida. Su valor nutricional depende en gran medida de la forma de preparación: versiones caseras con aire caliente o poca materia grasa pueden ser una opción liviana, mientras que las cubiertas de manteca, azúcar o caramelo aportan exceso de calorías, grasas saturadas y sodio.

Las recomendaciones de alimentación saludable en Argentina siguen priorizando la variedad de frutas, verduras, legumbres, cereales y alimentos frescos, con el pochoclo casero como un complemento posible dentro de ese marco.