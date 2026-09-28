El 27 de septiembre a las 22:30 horas, personal de la Comisaría Distrito Sarmiento que realizaba patrullaje preventivo observó a un hombre y una mujer conocidos del ámbito delictual transitando con una escalera de aluminio extensible en la intersección de Perito Moreno y 28 de Junio.

En ese momento, una empleada policial que se dirigía a su domicilio alertó que otro masculino había salido de una vivienda dejando varios elementos en el suelo. Ante ello, los uniformados demoraron a los dos primeros y persiguieron al tercero, logrando su aprehensión a escasos metros.

Las investigaciones determinaron que los tres detenidos María P. C. (15 años), Ezequiel Agustín G. (22 años), Daniel Alberto M. (36 años) habían ingresado a un domicilio en construcción, donde sustrajeron la escalera y otros objetos tras dañar una puerta trasera.