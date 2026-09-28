El aire seco puede provocar sequedad en la piel, irritación ocular y empeorar síntomas respiratorios. Para contrarrestar estos efectos, los humidificadores se presentan como una herramienta útil tanto en invierno como en verano.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Prevención de la influenza: niveles de humedad superiores al 40% pueden reducir la capacidad de infección del virus de la gripe. Tos más productiva: la humedad ayuda a liberar flema atrapada en las vías respiratorias. Reducción de ronquidos: al mantener lubricadas las vías respiratorias, disminuye la intensidad de los ronquidos. Cuidado de piel y cabello: previene la resequedad y la fragilidad durante los meses fríos. Protección del hogar: favorece la conservación de plantas, muebles y pisos de madera, además de reducir la electricidad estática.

Existen distintos tipos de humidificadores: vaporizadores, ultrasónicos, evaporadores, impulsores y centrales, con opciones que van desde modelos portátiles hasta unidades de consola para toda la casa.

No obstante, su uso implica ciertos riesgos: acumulación de gérmenes en tanques sucios, exceso de humedad que favorece moho y ácaros, y partículas de minerales si se utiliza agua del grifo. Por eso, se recomienda limpiar regularmente la unidad, cambiar filtros, usar agua destilada y controlar los niveles de humedad con un higrómetro, manteniéndolos entre 30% y 50%.