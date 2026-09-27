Juana Viale volvió este sábado a conducir La noche de Mirtha y aprovechó el comienzo del programa para brindar una actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el pasado 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei.

“La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde; me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo”, expresó Juana al iniciar la emisión.

La actriz volvió a reemplazar a su abuela al frente del programa y agradeció además el acompañamiento del público durante estas semanas.

La conductora fue ingresada al Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía, según la información difundida sobre su estado de salud.

De acuerdo con el último parte médico emitido por el centro asistencial el viernes, Mirtha presenta una evolución favorable de su afección respiratoria y comenzó a incrementar su actividad física con asistencia kinesiológica.

El sanatorio indicó que continuará internada hasta completar su rehabilitación, antes de retomar sus actividades habituales.

Por el momento, la conducción de La noche de Mirtha continúa a cargo de Juana Viale mientras la histórica conductora permanece bajo atención médica.