Un choque entre dos vehículos se registró este martes 29 de septiembre, alrededor de las 10:10 horas, en la intersección de avenida Chile y Ramón Reina, en Comodoro Rivadavia.

Según informó la Comisaría Seccional Quinta, el siniestro involucró a un Renault Clio y un Chevrolet Cruze.

Tras la colisión se solicitó la presencia de personal médico para asistir de manera preventiva a los ocupantes. En principio, el parte policial no informó sobre personas con lesiones de gravedad.

Personal de Tránsito realizó los correspondientes tests de alcoholemia a ambos conductores, que arrojaron 0,0 g/l.

En tanto, al conductor del Chevrolet Cruze se le labró un acta de infracción por no contar con licencia de conducir.

Los vehículos quedaron a cargo de sus propietarios para ser retirados mediante grúas particulares. De acuerdo con la información policial, el accidente no interrumpió la circulación vehicular en el sector.