El actor Maximiliano “Maxi” Ghione fue detenido en la localidad santafesina de Lehmann, cerca de Rafaela, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

La medida se concretó durante un allanamiento realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en la vivienda del artista. En el procedimiento se secuestraron armas de fuego y municiones, que serán sometidas a peritajes.

La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre que aseguró haber concurrido a la casa de Ghione el 20 de septiembre y haber permanecido allí varias horas sin poder retirarse. Según su relato, el actor lo habría intimidado con armas de fuego.

El caso quedó en manos del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso las medidas que derivaron en la detención. Ghione fue trasladado a una dependencia policial de Rafaela, donde permanece a disposición de la Justicia.

La defensa del actor sostuvo que las armas halladas estarían registradas y planteó una versión distinta de los hechos denunciados. Será la investigación judicial la que determine las circunstancias del episodio.

Ghione, con amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, participó en producciones como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18. En los últimos años se había radicado en Santa Fe, donde continuaba con proyectos artísticos.