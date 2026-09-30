A partir del 1° de octubre entrará en vigencia en Comodoro Rivadavia el Boleto Combinado, una nueva modalidad que busca mejorar la conectividad del transporte público urbano.

El sistema permitirá a los usuarios realizar combinaciones entre diferentes recorridos, optimizando los tiempos de viaje y ampliando las posibilidades de conexión entre barrios y sectores de la ciudad.

La implementación del Boleto Combinado forma parte de las medidas de modernización del servicio de transporte, con el objetivo de brindar mayor accesibilidad y eficiencia a los pasajeros.

Los usuarios podrán acceder al beneficio siguiendo las indicaciones establecidas en el esquema oficial, que detalla cómo funciona, quiénes pueden utilizarlo y qué aspectos deben tener en cuenta para aprovecharlo.