Un vuelo de Flydubai que partió de Dubái hacia Tel Aviv debió aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de que el copiloto atacara al piloto con un arma blanca e intentara estrellar la aeronave.

El incidente ocurrió con 180 pasajeros a bordo, quienes intervinieron para reducir al agresor. Según testigos, tres pasajeros se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron utilizando auriculares de avión. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que el copiloto se encuentra detenido y bajo interrogatorio por las autoridades saudíes.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó el hecho como un intento de atentado terrorista, asegurando que el agresor buscaba asesinar a los pasajeros israelíes.

Tras el aterrizaje, Flydubai envió una aeronave de rescate para trasladar a los viajeros hacia Israel, aunque algunos manifestaron temor de volver a volar con la misma compañía. La ministra de Transportes de Israel, Miri Regev, pidió suspender los vuelos de la aerolínea mientras se investigan posibles fallas en los protocolos de seguridad.

Los servicios de inteligencia israelíes, Mossad y Shin Bet, participan en la investigación, que también contempla la hipótesis de un intento de suicidio del copiloto. El gobierno israelí destacó que la rápida reacción de los pasajeros evitó una tragedia mayor.