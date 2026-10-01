El diputado nacional por Chaco, Aldo Leiva, lanzó duras críticas contra la Corte Suprema de Justicia tras conocerse el fallo que desestima el reclamo de los excombatientes de Malvinas en relación con la Ley de Tierras.

“Es una Corte ilegítima y dicen que el CECIM no tiene legitimidad para representar colectivamente. Hay que recordar que la ilegitimidad de estos tipos se da en un contexto donde la Corte es de cinco miembros, ahora hay tres y dos fueron puestos por decreto”, señaló Leiva.

El legislador cuestionó además lo que calificó como un “esquema de blanqueo” y vinculó la decisión con la problemática de la extranjerización de la tierra. “A veces siento tanta bronca, porque la pucha, yo creí que los gurkha estaban en Malvinas nomás. Estos actúan peor. Se supone que deben defender lo nuestro”, expresó.

Leiva también relató lo ocurrido en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se registraron fuertes cruces entre oficialismo y oposición. “La situación fue compleja. Los grandes medios reflejan intolerancia de nuestra parte, pero lo que hay es hipocresía y agresión constante del oficialismo”, afirmó.

El diputado chaqueño se definió como “irreverente” y aseguró que no está dispuesto a permitir “tanto atropello”.