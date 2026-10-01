La previa del duelo entre Portugal y Dinamarca quedó marcada por un revuelo inesperado: Cristiano Ronaldo anunció su alejamiento de la Selección y abandonó la concentración tras un fuerte cruce con el técnico Jorge Jesus.

El comunicado del delantero fue contundente: “Después de la rueda de prensa del entrenador y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la Selección”.

La decisión se produjo luego de que Ronaldo fuera suplente y no sumara minutos en el partido ante Noruega, situación que se repetiría frente a Dinamarca. El capitán se sintió traicionado y optó por dar un paso al costado, lo que podría derivar en sanciones o multas económicas si intenta revertir su salida.

Su hermana, Elma Aveiro, salió en defensa del jugador y criticó con dureza a periodistas, hinchas y a la propia Federación: “Cristiano merece más respeto. La Selección merece más estructura. El periodismo merece más competencia y menos especulación. Los hinchas no merecen nada, son envidiosos, despectivos, ignorantes”.

Mientras tanto, la UEFA confirmó que Rafa Leao usará la camiseta número 7 en el partido de este jueves a las 15.45 por la Liga de Naciones, y el domingo Portugal volverá a enfrentar a Noruega.