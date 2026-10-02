Estudiantes de diversas escuelas secundarias presentaron cortometrajes basados en la obra de la escritora Ludmila Ramis. La iniciativa sumó el abordaje interdisciplinario de profesionales del área sanitaria para brindar orientación y contención a los jóvenes.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, concretó una nueva jornada de la propuesta “Leer nos mueve, leer nos cambia”, un espacio diseñado para acercar la literatura a las jóvenes generaciones, incentivar la producción artística y abrir canales de debate sobre problemáticas contemporáneas.

En esta oportunidad, el eje del trabajo fue la novela “El amor que detuvo todos los relojes”, de la autora Ludmila Ramis. A partir de su lectura, alumnos de distintas instituciones secundarias crearon y proyectaron piezas audiovisuales inspiradas en la obra. Participaron delegaciones de las escuelas N.° 731 Gran Malvina, N.° 796 Antonio Berreta, N.° 766 Perito Francisco Moreno, N.° 799 Juana Azurduy y la Escuela Integral Mariano Moreno.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el valor pedagógico y comunitario de la iniciativa: “Estos espacios de encuentro promueven el acceso a la literatura y generan nuevas formas de vincular a los libros, sus autores y la comunidad educativa”.

En esta línea, remarcó la importancia del trabajo articulado con el gabinete municipal para abordar de manera transversal las problemáticas juveniles. Dado el contenido de la obra seleccionada, la actividad sumó la presencia activa del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Salud.

“En esta oportunidad contamos con el acompañamiento de profesionales que brindaron información, orientación y dieron a conocer las redes de contención y asesoramiento disponibles para los estudiantes”, puntualizó la referente del área cultural.

Durante la proyección se presentaron los cortometrajes “No te vayas, no me dejes, no me olvides”, “La prueba”, “La persecución”, “Fragmentos”, “Recomenzar”, “Último recuerdo”, “Invisible”, “Rompecabezas”, “El silencio grita” y “Falso contacto”. Cada pieza reflejó la mirada crítica y reflexiva de los estudiantes sobre las temáticas abordadas.

Tras las proyecciones, se abrió un foro de debate en el que los jóvenes intercambiaron impresiones directamente con la autora Ludmila Ramis y sus docentes. De este modo, la gestión local reafirma su compromiso de brindar herramientas culturales, contención profesional y canales de expresión para el desarrollo integral de las juventudes de la ciudad.