La Escuela EPJA-ECPL N° 614 invita a toda la comunidad a participar del cierre de la Maratón de Lectura “Alfabetizarte 2026”, que se realizará este viernes 2 de octubre a las 18 horas en el gimnasio del establecimiento.

La propuesta busca celebrar la palabra y el encuentro, con actividades que incluyen lecturas en voz alta, muestras y relatos compartidos. El espacio estará ambientado para recibir a estudiantes, familias y vecinos, en una jornada que combina literatura, expresión artística y convivencia comunitaria.

La iniciativa forma parte de las acciones culturales que promueve la institución para fortalecer el vínculo con la lectura y abrir espacios de participación. Con el lema “Leer nos mueve, leer nos cambia”, el cierre de la maratón se presenta como una oportunidad para disfrutar de historias y reafirmar el valor de la educación como motor de integración social.