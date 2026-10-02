Familias de pacientes con diabetes alertaron sobre la falta de insumos y medicamentos en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, situación que se mantiene desde hace tres meses y genera preocupación por la continuidad de los tratamientos.

Noemí, madre de uno de los pacientes, explicó al medio Nuestras Mañanas por Radio Del Mar que pese a los reclamos realizados en Farmacia y en la dirección del hospital, la respuesta es que los insumos “no llegan”. Según indicó, se realizó una compra con fondos propios de la institución, pero la cantidad adquirida resulta insuficiente para cubrir la demanda.

La problemática se agrava por el alto costo de los tratamientos, que en algunos casos pueden alcanzar valores cercanos a 2 millones de pesos mensuales, imposibles de afrontar por las familias. Ante la escasez, los padres conformaron un grupo de apoyo para compartir insulina y tiras reactivas, aunque reconocen que los recursos se agotan rápidamente.

“La vida de nuestros hijos corre riesgo, ellos necesitan insulina para vivir”, remarcó Noemí, quien expresó la angustia que atraviesan las familias ante la incertidumbre de cómo conseguir los medicamentos cuando se terminan las existencias.

La denuncia pone en evidencia la urgencia de garantizar el acceso a insumos básicos para pacientes con diabetes y la necesidad de respuestas inmediatas por parte de las autoridades sanitarias.