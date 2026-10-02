La henna se ha convertido en una de las opciones más buscadas para quienes desean cubrir las canas sin recurrir a productos químicos agresivos. Este tinte de origen vegetal, obtenido de la planta Lawsonia inermis, se aplica fácilmente en casa y ofrece resultados visibles desde la primera aplicación: cabello más brillante, fuerte y con menos frizz.

Su uso es especialmente recomendado en cabellos castaños, rojizos u oscuros, aunque también puede aplicarse en tonos rubios o grises, donde el resultado tiende a ser más cobrizo o anaranjado. En esos casos, se suele combinar con índigo para lograr tonos más oscuros y fríos.

La preparación es sencilla y requiere solo henna en polvo, agua caliente o infusión de té/café, y opcionalmente aceite de coco u oliva para hidratar. Tras dejar reposar la mezcla entre 4 y 8 horas, se aplica sobre el cabello limpio y seco, cubriéndolo con un gorro térmico durante 1 a 3 horas. El enjuague se realiza con agua tibia, sin shampoo.

El color que deja la henna es semipermanente, con una duración de entre 3 y 6 semanas, dependiendo del tipo de cabello y la frecuencia de lavado. A diferencia de los tintes químicos, se desvanece de manera gradual y sin dejar raíces marcadas. Para mantener el tono y el brillo, se recomienda usar shampoo sin sulfatos y reaplicar cada 4 a 6 semanas.

Además de cubrir las canas, la henna fortalece la fibra capilar, mejora la textura y reduce el frizz, convirtiéndose en una alternativa segura, económica y sustentable para el cuidado del cabello.