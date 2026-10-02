El mundo del rock argentino despide a Ricardo Soulé, guitarrista, cantante y compositor que dejó una huella imborrable en la historia de la música nacional. Soulé fue uno de los fundadores de Vox Dei, banda emblemática surgida en 1969 junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Godoy, con la que alcanzó reconocimiento masivo gracias a discos como Caliente (1970) y, especialmente, La Biblia (1971), considerado el primer álbum doble conceptual del rock argentino.

Tras su primera etapa en Vox Dei (1967-1974), Soulé inició una carrera solista que lo llevó a editar trabajos como Vuelta a casa (1977) y Romances de gesta (1982), además de participar en festivales históricos como el de la Solidaridad Latinoamericana durante la Guerra de Malvinas. Alternó períodos como solista con regresos a Vox Dei, hasta su última reunión en los años 90, cuando grabaron una nueva versión de La Biblia con invitados como Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner.

En las últimas décadas, Soulé continuó desarrollando proyectos propios, como La Bestia Emplumada, junto a su hijo Gabriel, y editó discos como Dolmen (2011) y Vulgata (2015), reafirmando su perfil de creador inquieto y conceptual.

Su obra, atravesada por la búsqueda artística y la experimentación, lo consolidó como uno de los íconos del rock argentino, influyendo en generaciones de músicos y dejando un legado que trasciende épocas.