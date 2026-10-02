El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, informó que se convocará a especialistas y geólogos para evaluar el estado del inmueble y determinar las medidas necesarias. “Van a traer geólogos para ver qué posibilidades hay de revertir esta situación”, señaló.

Uno de los puntos que más preocupa es que parte de la estructura pueda ceder y afectar a propiedades ubicadas en un nivel inferior. Por ello, el Municipio avanzará con la notificación a los vecinos potencialmente expuestos, mientras se aguarda la evaluación técnica.

Las lluvias recientes también son consideradas un factor de incidencia sobre el terreno. “Sin duda que la lluvia es un factor determinante en esto. Está de algún modo trabajando sobre el terreno y eso efectivamente influye”, explicó Gómez, quien además indicó que se mantiene comunicación con la Secretaría de Infraestructura para coordinar acciones.

El funcionario aclaró que la vivienda se encuentra deshabitada y perimetrada, lo que descarta la presencia de personas en el interior. La atención se centra ahora en el estado de la estructura y en las propiedades cercanas que podrían verse afectadas ante un eventual desprendimiento de mampostería.