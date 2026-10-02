Este domingo, desde las 16:00 horas, se presentará el Circo Antifaz con su espectáculo “Tres Payasos y una Prima: Vera”, en el espacio cultural ubicado en barrio Don Bosco.

Cada 6 de octubre se conmemora el Día Nacional del Circo Argentino, en homenaje a José «Pepe» Podestá, pionero del circo criollo y reconocido en la ley que instituyó esta fecha para resaltar la labor de los artistas circenses de todo el país.

En este marco, para este domingo, a partir de las 16:00, la Secretaría de Cultura del Municipio tiene prevista la presentación de Circo Antifaz, en el CCK8, ubicado en calle Julio Moreno Nº 574 de barrio Don Bosco.

Tras ser consultada sobre esta iniciativa, la secretaria Liliana Peralta destacó que “el circo es una de las expresiones artísticas más antiguas y también una de las que más convoca a las familias. Con Circo Antifaz, queremos acompañar este Día Nacional del Circo acercando a la comunidad un espectáculo pensado para disfrutar en conjunto”.

“Generalmente, en nuestra agenda cultural siempre pensamos en integrar espectáculos de circo de la ciudad. Nosotros trabajamos de forma comunitaria y acercamos la cultura a distintos puntos de Comodoro para que todos tengan derecho a disfrutar de estos espacios de recreación”, puntualizó la funcionaria.