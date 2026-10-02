La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) anunció la realización del taller “¿Cómo preparar exámenes?”, destinado a estudiantes que deseen fortalecer sus estrategias de estudio y adquirir herramientas para enfrentar las instancias de evaluación con mayor seguridad.

La iniciativa se enmarca en las acciones de acompañamiento académico que impulsa la institución, con el objetivo de mejorar el rendimiento y ofrecer espacios de orientación práctica. El taller propone un abordaje integral que combina técnicas de organización, planificación y hábitos de estudio, adaptados a las necesidades de los jóvenes universitarios.

De esta manera, la UNPSJB reafirma su compromiso de generar instancias de apoyo que favorezcan la formación académica y el desarrollo personal de sus estudiantes.