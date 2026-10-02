La 12° Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia se inauguró ayer en el Predio Ferial.

El acto central de apertura y el tradicional corte de cinta se realizó ayer a la tarde, con los discursos y el corte de cinta encabezado por el intendente Othar Macharashvili, el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zarate y representantes provinciales, empresarios y referentes del sector productivo y académico, tanto argentino como chileno.

La muestra continúa hoy y mañana, con una nave central en la que participan más de 115 empresas, y con mas de 740 rondas de negocios que también comenzaron ayer.

Bajo el lema «Innovamos, invertimos, diversificamos y competimos para la transformación productiva», las jornadas giran en torno al petróleo convencional, transición energética, nuevas tecnologías y diversificación económica.

La agenda incluye más de 40 actividades técnicas, talleres y paneles especializados con disertantes destacados, además de propuestas culturales, gastronomía y un escenario 360° pensado para toda la familia.